La France a réaffirmé ce vendredi 13 novembre, sa position «intangible» selon laquelle «le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», indique une source officielle française.

Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue «la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée» au conflit du Sahara Occidental marocain, a souligné le porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères dans une déclaration publiée à l’issue d’un entretien qu’ont eu ce vendredi à Essaouira, le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et son homologue français, Jean-Noël Barrot.

Le ministre français a, par ailleurs, souhaité la poursuite du dialogue et renouvelé le soutien de la France aux efforts des Nations unies, sur la base de la résolution 2797, précise la déclaration.

Barrot et Bourita, ajoute la même source, ont fait le point sur le «partenariat d’exception renforcé» qui lie la France et le Maroc, près de deux ans après la visite d’État du président français, Emmanuel Macron au Maroc à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Les deux ministres ont également évoqué les nombreux domaines dans lesquels la relation franco-marocaine connaît une «dynamique particulièrement fructueuse», se sont réjoui de la perspective de la conclusion d’un traité bilatéral franco-marocain.

Les deux ministres, poursuit la déclaration, ont aussi échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, en particulier sur la situation au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu’au Sahel. Le ministre français des Affaire étrangères a réaffirmé à ce propos, sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement de ces crises.