L’ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, actuellement en visite au Maroc, a réitéré ce mardi 17 novembre à Rabat, le soutien de l’administration Trump à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et appelé le Front Polisario à renoncer à la guerre à privilégier une solution pacifique au différend du Sahara.

L’appel du diplomate américain intervient au moment où la Mission des Nations unies au Sahara (MINURSO), a entamé son retrait de la région après le non-renouvellement de son mandat fin octobre 2026, par le Conseil de Sécurité de l’ONU, suite au véto russe, mettant ainsi fin à ses 35 ans de présence au Sahara occidental marocain.

« Nous appelons le Front Polisario à choisir la paix », a déclaré Waltz lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Rabat, avertissant qu’une reprise des affrontements armés pourrait avoir des conséquences durables pour les générations futures. Il a également salué la retenue du Maroc et son attachement au cessez-le-feu, appelant le Polisario à respecter pleinement ses engagements et à privilégier la voie diplomatique.

Evoquant les camps de Tindouf, en Algérie, où vivent depuis plusieurs décennies des familles sahraouies, Waltz a estimé qu’il était temps de trouver une issue à cette situation. Il a assuré que Washington poursuivrait ses efforts diplomatiques pour parvenir à un règlement.

Mike Waltz a indiqué avoir rencontré le chef de la mission, Alexander Ivanko, pour examiner les modalités du retrait de la MINURSOI dans des conditions garantissant la sécurité du personnel civil et militaire de la mission auxquels il a rendu hommage pour leur contribution aux efforts de maintien de la paix pendant 35 ans.

Sur le plan politique, l’ambassadeur américain a réitéré le soutien de Washington à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et au plan d’autonomie proposé par Rabat en 2007, considéré par les Etats-Unis comme la seule base crédible et réalisable pour un règlement négocié. Il a également évoqué le projet de résolution américain présenté en octobre au Conseil de sécurité et soutenu par 11 membres, avant son rejet suite au veto de la Russie.

Au-delà de ce dossier, Waltz a souligné la solidité du partenariat entre Rabat et Washington, rappelant les liens historiques entre les deux pays ainsi que leur coopération militaire, notamment à travers les exercices conjoints African Lion. Il a enfin exprimé la volonté américaine d’approfondir les échanges commerciaux, les investissements et la coopération technologique avec le Maroc, sous la conduite du président Donald Trump et du Roi Mohammed VI.

La rencontre des deux diplomates à Rabat confirme la volonté de Washington et de Rabat de faire avancer une solution politique durable, fondée sur le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.