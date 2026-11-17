A l’occasion de la sixième édition du Sommet financier africain (AFIS 2026), la Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé avoir mobilisé une enveloppe de plus d’un demi-milliard de dollars américains destinée à soutenir les entreprises et créer des emplois en Afrique, à travers 14 projets stratégiques.

Ces projets reflètent la stratégie de la SFI qui consiste à collaborer avec les institutions financières et les entreprises africaines afin de mobiliser davantage de capitaux nationaux et internationaux pour des investissements productifs, tout en élargissant l’accès au financement dans les secteurs présentant un fort potentiel de croissance et de création d’emplois, explique la SFI dans un communiqué publié la veille.

L’annonce de la SFI s’inscrit dans une dynamique inédite du Groupe de la Banque mondiale qui, pour l’exercice 2026, a plus que doublé sa mobilisation de capitaux privés au profit du continent africain, passant de 9 à 22 milliards de dollars. Par ailleurs, la SFI a porté son soutien annuel aux institutions financières africaines à 10,5 milliards de dollars, contre environ 100 millions il y a vingt ans.

« L’Afrique est un lieu d’investissement », a déclaré le Directeur Général de la SFI, Makhtar Diop, ajoutant que « notre rôle est de faciliter l’injection de capitaux, de soutenir les entrepreneurs et les entreprises, de renforcer les institutions financières et de mobiliser des investissements privés à grande échelle».

Les 14 nouveaux projets renforcent trois domaines essentiels à la croissance et à l’emploi en Afrique, à savoir : l’Approfondissement des marchés financiers et mobilisation des capitaux privés ; le Développement du financement pour les petites entreprises et les entrepreneurs ; et le Renforcement de l’agro-industrie et de la sécurité alimentaire.

Ensemble, ces projets contribuent à l’effort du Groupe de la Banque Mondiale et sa filiale en faveur de la création d’emplois et en développant le financement des entreprises et des secteurs productifs, souligne le communiqué. Ils reflètent également la stratégie globale de la SFI pour le secteur financier africain, consistant à renforcer les marchés et orienter davantage de capitaux vers les entreprises moteurs de croissance et créateurs d’emplois.

Organisé conjointement par la SFI et le média Jeune Afrique Media Group, début novembre, l’AFIS 2026 a réuni plus de 1.250 décideurs et investisseurs autour du thème : «Faire fructifier le capital : libérer le potentiel de la croissance grâce à la finance africaine».