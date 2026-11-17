Le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience, lundi 16 novembre, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La croissance, la création d’emplois et l’accès des populations aux services essentiels ont été au cœur des échanges entre les deux hommes qui ont pu tracer les contours d’une coopération renouvelée, alignée sur les priorités du Plan National de Croissance et de Développement gabonais.

Concrètement, les deux parties ont abordé le projet du port en eau profonde de Kobe-Kobe, une infrastructure qui a fait l’objet d’une convention signée le 23 avril 2026 signée entre l’Etat gabonais et Africa Global Logistics. Ladite infrastructure est appelée à devenir le pivot logistique de l’exploitation du gisement de fer de Belinga.

A ce niveau, le Chef de l’Etat gabonais a particulièrement insisté sur les retombées directes attendues pour les entreprises gabonaises du secteur du transport et de la logistique, ainsi que sur la mise en place de programmes de formation destinés à préparer les jeunes Gabonais aux métiers de la construction, puis de l’exploitation du port.

Au-delà des grands corridors industriels, le président Oligui Nguema et le Ousmane Diagana ont mis l’accent sur l’accès à l’eau potable et le renforcement des capacités de production et de distribution d’électricité au Gabon, l’objectif partagé étant de à garantir un approvisionnement en eau plus régulier pour les ménages et une alimentation électrique plus fiable pour les activités économiques.

En réponse à toutes ces ambitions, la Banque Mondiale a réitéré sa pleine disposition à accompagner le Gabon à travers des initiatives conjointes axées sur le renforcement des compétences et l’employabilité des jeunes.