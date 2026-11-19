A l’occasion de la deuxième session du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial (PAM), la Première Ministre (PM) de la République démocratique du Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka a exhorté, mercredi, les partenaires internationaux à traduire leur solidarité en financements tangibles pour soutenir les 28,8 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë dans son pays.

Invitée de marque de cette deuxième session du PAM, qui se tient du 16 au 19 novembre à Rome en Italie, la Cheffe du gouvernement congolais a profité d’un petit-déjeuner de haut niveau avec la direction du PAM et les principaux bailleurs de fonds, pour lancer un vibrant plaidoyer en faveur d’engagements concrets, à la mesure de l’ampleur de la crise humanitaire qui sévit en RDC.

Le Congo-Kinshasa fait face à une situation critique marquée par une agression armée dans sa partie orientale et la résurgence du virus Ebola qui prive des millions de déplacés d’un accès régulier à la nourriture.

Dans ce cadre, et pour répondre à cette urgence, la Première ministre congolaise a appelé les partenaires financiers à soutenir le Plan stratégique de pays du PAM 2027-2030, doté d’un budget prévisionnel de 2,62 milliards de dollars.

«Notre responsabilité commune est claire : préserver l’assistance qui sauve des vies aujourd’hui, tout en construisant les capacités qui réduiront durablement les besoins», a-t-elle déclaré.

Pour appuyer l’appel de Kinshasa à cette mobilisation accrue, Tuluka a mis en avant les efforts de son gouvernement, soulignant notamment la contribution nationale de 6,593 millions de dollars, mobilisée à travers le Fonds social de la RDC.

Aligné sur le Plan National Stratégique de Développement (PNSD), le nouveau Plan stratégique de pays2027-2030 du PAM, mise sur la relance agricole et le développement des systèmes alimentaires résilients ; le renforcement du capital humain et de la résilience communautaire ; ainsi que sur l’extension des filets de protection sociale en faveur des populations les plus vulnérables.

Cette offensive diplomatique et humanitaire de la dirigeante congolaise intervient alors que la RDC a fait son retour au Conseil d’administration du PAM en janvier dernier, après 15 ans d’absence.