Le Roi Mohammed VI a présidé ce mercredi 18 novembre au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée au développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité.

À cette occasion, le souverain du prince héritier Moulay El Hassan, a donné ses instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue à hauteur de 4 milliards de dirhams au financement de cette stratégie.

La réunion a notamment porté sur la présentation de l’«Offre Maroc» et de sa feuille de route, l’objectif étant de mettre en place un écosystème industriel intégré couvrant la conception, la production, la maintenance, les essais et le stockage des équipements de défense.

Plusieurs filières prioritaires ont été identifiées à cette fin, notamment les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres et navals, l’électronique de défense, la cyber-défense et l’intelligence artificielle.

Cette stratégie entend s’appuyer sur les acquis industriels du Royaume, en particulier dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’électronique, ainsi que sur les partenariats internationaux du Royaume.

La feuille de route prévoit également la création d’une agence stratégique dédiée à la mise en œuvre de la politique nationale dans ce domaine et d’une holding industrielle chargée de structurer les différents écosystèmes et de mobiliser les investissements nécessaires aussi bien publics que privés.

Sur le plan territorial, deux nouvelles zones industrielles de défense sont annoncées à Benguérir et Benslimane, en complément des deux zones d’accélération industrielle déjà lancées.

Une académie spécialisée doit par ailleurs contribuer à la formation des compétences nécessaires, en lien avec les opérateurs industriels et les expertises nationales établies au Maroc et à l’étranger.

À l’horizon 2035, cette industrie devrait générer près de 50.000 emplois directs et indirects et couvrir environ 40% des besoins des Forces armées royales et des services de sécurité, tandis que plus de 65% de ses revenus proviendraient des exportations.

À l’issue de la séance de travail, le Roi Mohammed VI a appelé à accélérer la mise en œuvre de cette feuille de route, en donnant la priorité à l’installation des organes de gouvernance, au financement des projets et à la facilitation des investissements, avec une mobilisation accrue du secteur privé national.