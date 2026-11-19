Lors du Conseil des ministres tenu le 18 novembre à Dakar, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a demandé l’élaboration d’un programme spécial au profit des jeunes pour freiner la migration irrégulière vers l’Europe.

D’après le communiqué du Conseil, le Chef de l’Etat qui a déploré la recrudescence et l’intensification des départs de migrants, à la suite du naufrage d’une pirogue de migrants au large de Lompoul (Nord-ouest) ayant fait au moins 45 morts, début novembre, a insisté sur la nécessité d’agir rapidement face aux causes profondes du phénomène de l’immigration clandestine.

Après avoir rendu hommage à la mémoire des personnes décédées ou disparues en mer, et présenté les condoléances de la Nation aux familles éplorées, Diomaye Faye a appelé au renforcement des contrôles à partir des côtes nationales et à la mise en œuvre de mesures gouvernementales d’urgence.

Le dirigeant sénégalais a instruit le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de présenter un rapport circonstancié sur les problématiques et les solutions concertées et adaptées liées au phénomène de la migration irrégulière, ainsi qu’un bilan de la stratégie et des actions menées dans le cadre du Comité interministériel de Lutte contre la Migration irrégulière (CILMI).

Pour le Chef de l’Etat sénégalais, l’accélération et la complexité de la migration irrégulière démontrent l’urgence, pour le gouvernement, d’accentuer, outre la relance notable des secteurs de l’Agriculture et des Pêches, la mise en œuvre diligente et efficiente des politiques publiques concernant différents autres domaines.

Parmi les leviers ciblés figurent l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et l’entreprenariat des jeunes ainsi que l’autonomisation économique des femmes.

Par ailleurs, le Président a souligné l’impératif d’accélérer le déploiement intégral des dispositifs publics ciblés, dans le cadre d’un nouveau Programme prioritaire d’Insertion et de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes.

Il a, enfin demandé, au Premier Ministre de tenir une réunion sur le sujet et de lui transmettre des propositions d’un programme spécial dédié aux jeunes sans emploi.