Le Président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a fermement condamné, ce mercredi 18 novembre dans un discours à la Nation, les ingérences persistantes du gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis (EEAU) dans les affaires internes de la Somalie.

Tout en dénonçant la politique d’Abou Dhabi, le Chef de l’Etat somalien a réitéré le rejet catégorique, par Mogadiscio, de toute intervention étrangère qui contournerait le gouvernement fédéral, de tout dispositif de sécurité parallèle, ainsi que de toute action qui porterait atteinte à l’autorité constitutionnelle du gouvernement fédéral de la Somalie.

« La Somalie demeure attachée à une diplomatie constructive fondée sur le respect mutuel, l’égalité souveraine et le droit international », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le dirigeant somalien a précisé que ses préoccupations portent exclusivement sur les politiques du gouvernement des EAU et non sur l’amitié de longue date qui unit les peuples somalien et émirati.

Rappelons qu’au début de cette année, la Somalie avait annulé l’ensemble de ses accords avec les Emirats arabes unis, sur fond de tensions liées à la reconnaissance par Israël du Somaliland, territoire séparatiste dont Mogadiscio revendique la souveraineté.

Mogadiscio avait alors fait part de rapports crédibles et preuves convaincantes d’actions hostiles de la part d’Abou Dhabi, portant atteinte à la souveraineté nationale et à l’unité territoriale de la Somalie.