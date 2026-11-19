Le Burkina Faso a déposé le mardi 17 novembre à Montréal, au Canada, les instruments de ratification du Protocole de Montréal du 4 avril 2014 auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), a annoncé le lendemain dans un communiqué, le Ministère burkinabè de l’Administration territoriale et de la Mobilité.

La délégation burkinabè était conduite par le de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, et comprenait l’Ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Nandy Some/Diallo et des experts de l’Agence nationale de l’Aviation civile (ANAC-BF) du Burkina Faso.

Selon Ouagadougou, la ratification du Protocole de Montréal traduit la volonté du Burkina Faso de renforcer son cadre juridique et institutionnel de lutte contre les actes d’intervention illicite susceptibles de compromettre la sûreté de l’aviation civile internationale et de consolider son adhésion aux mécanismes internationaux de prévention et de répression des actes portant atteinte à la sécurité du transport aérien.

Lors de la cérémonie de réception des instruments de ratification, le Secrétaire Général de l’OACI, Juan Carlos Salazar Gomez a salué l’engagement du Burkina Faso et félicité la délégation pour les efforts déployés en vue de l’aboutissement de ce processus.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer en continu les capacités techniques et institutionnelles des autorités burkinabè de l’aviation civile, afin de mieux répondre aux exigences sécuritaires d’un secteur en pleine mutation.

De son côté, le Ministre Zerbo a réaffirmé l’attachement de son pays aux missions, aux principes et aux orientations de l’OACI, assurant que Ouagadougou poursuivra les actions nécessaires pour garantir le respect des normes et pratiques recommandées à l’échelle internationale en matière d’aviation civile et de sûreté aérienne.

Le gouvernement burkinabè explique que la ratification du Protocole de Montréal constitue une avancée dans le renforcement du dispositif juridique national de protection de l’aviation civile et ouvre des perspectives de collaboration internationale en matière de prévention et de répression des actes d’intervention illicite.