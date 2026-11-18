La sélection marocaine de football se hisse pour la première fois à la cinquième place du classement mondial de la FIFA publié mercredi 18 novembre. Avec leurs 1.809,37 points, les Lions de l’Atlas gagnent deux rangs par rapport au précédent classement.

Pour cette fin d’année 2026, le Maroc intègre ainsi le top 5 mondial et devient la sélection africaine et arabe la mieux classée mondialement. Ce résultat marque une nouvelle étape dans la progression de l’équipe nationale ces dernières années.

L’Espagne, championne du monde en titre, domine le classement devant l’Argentine, la France et l’Angleterre. Derrière le Maroc, le Portugal, le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas et la Colombie complètent le top 10.