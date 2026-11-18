Les 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 se sont achevées ce mardi 17 novembre, avec la qualification officielle de six équipes en plus des trois pays hôtes, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Aux trois pays co-organisateurs de la CAN 2027 (Kenya, Ouganda, Tanzanie) qualifiés d’office, se joignent désormais six autres Etats que sont le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Mali et le Cameroun. La Côte d’Ivoire est en passe de l’être aussi après son nul 2-2, arraché en Gambie ce 17 novembre au terme d’une rencontre à suspense.

Les 5è et 6è journées des éliminatoires de la CAN 2027 programmées pour le mois de mars 2027 s’annoncent explosives et décisives dans plusieurs Groupes de qualification. Comme le Groupe I où l’Algérie a essuyé une cuisante défaite 3-0 face au Togo ce 17 novembre à Lomé. Burundais (3 points), Zambiens (5 points), Togolais (6 points) et Algériens (7 points) peuvent encore tous arracher un billet pour la phase finale de la 36è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, programmée du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.