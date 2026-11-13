La troisième édition de la Semaine du Maroc se tiendra du 16 au 22 novembre 2026 à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Coorganisée par l’ambassade du Maroc à Nouakchott et l’association marocaine « Mountada Al Janoub », elle mettra à l’honneur les liens économiques, humains et culturels entre le Maroc et la Mauritanie, à travers des activités économiques et culturelles.

Au programme de cette manifestation figurent des expositions, des rencontres entre les Chefs d’entreprises et avec des représentants institutionnels, ainsi que des conférences consacrées à la coopération économique bilatérale.

Les discussions porteront notamment sur les possibilités de commerce et d’investissement dans l’industrie, le BTP, les énergies, l’agroalimentaire, la banque et les télécommunications.

L’artisanat, la cuisine et les produits du terroir marocains seront également à l’honneur durant cette 3ème édition de la Semaine du Maroc qui sera animée par des soirées musicales et poétiques, d’après les organisateurs.