Le Maroc s’est qualifié pour la phase finale de la CAN 2027, en battant le Niger (1-0) ce mardi 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la quatrième journée des éliminatoires dans le groupe A. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le jeune Abdellah Ouazzane à la 22e minute.

Pour cette rencontre, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a introduit des changements au sein de son équipe. Abdelhamid Aït Boudlal a été associé à Nayef Aguerd en défense centrale, tandis que Reda Belhayane et Ayyoub Bouaddi ont été alignés au milieu. Bilal El Khannouss a évolué en meneur de jeu et Ouazzane sur le flanc gauche.

Après plusieurs occasions marocaines infructueuses en première période hormis le but inscrit à la 22e minute, le Niger a failli égaliser à la 55e minute par Daniel Sosah Anthony, dont la tentative a été déviée par la défense.

Le Maroc conserve la tête du groupe A avec 12 points, devant le Gabon, qui en compte 6 points après sa défaite face au Lesotho (1-2) plus tôt dans l’après-midi. Les Lions de l’Atlas se rendront au Gabon le 24 mars 2027 pour affronter les Panthères, avant de recevoir le Lesotho le 28 mars pour leur dernier match de cette phase qualificative.

Quelle que soient les résultats de ces prochains matchs, les Lions de l’Atlas qui ont réalisé quatre victoires dans quatre matchs disputés ont validé officiellement ce mardi à deux journées de la fin des éliminatoires, leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027, prévue du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.