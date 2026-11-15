Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux joueuses et aux staffes du club de l’AS FAR de football féminin, sacré champion d’Afrique, après avoir remporté, la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) 2026 en battant ce dimanche 15 novembre en Égypte, le club sud-africain « Mamelodi Sundowns » par 3-1.

Dans ce message, le Roi exprime ses «chaleureuses félicitations aux membres du club de l’AS FAR de football féminin pour avoir remporté la Ligue des champions féminine de la CAF, organisée par l’Égypte sœur».

«En cette heureuse occasion, Nous tenons à exprimer Notre immense fierté pour cet exploit footballistique africain, le deuxième consécutif et le troisième du genre pour votre prestigieux club», ajoute le message.

Le Roi Mohammed VI a également tenu à saluer «les efforts de toutes les composantes de l’équipe, qu’il s’agisse des joueuses, des dirigeants ou des staffs techniques et administratifs, ainsi que les qualités techniques, l’esprit sportif et la grande compétitivité dont elles ont fait preuve, confirmant la forte présence des clubs marocains et leur leadership sur la scène continentale».

Tout en réitérant ses félicitations et ses vœux à l’ensemble des composantes de l’équipe et à ses supporters pour ce titre qui honore le football féminin national et le sport marocain en général, le Souverain implore le Très-Haut de leur accorder davantage de succès et de titres lors des différentes manifestations continentales et internationales, tout en les assurant de sa haute sollicitude et de sa bienveillance.

L’équipe de Rabat est en effet, devenue la première équipe de l’histoire à remporter trois fois le titre de la Ligue des champions féminine de la CAF, en battant en finale, ce dimanche 15 novembre au Suez Canal Stadium d’Ismaïlia (Egypte), les Mamelodi Sundowns par 3-1.

C’est la seule équipe africaine qui est parvenue à conserver son titre et l’AS FAR et devient ainsi le club africain plus titré du continent, avec trois étoiles dans son palmarès.