L’équipe marocaine de football pour amputés a battu le Brésil (2-1), en demi-finale ce vendredi 20 novembre, au stade San Martín de San Juan de los Lagos, au Mexique, s’assurant pour la première fois de son histoire, sa qualification à la finale de la coupe du Monde 2026 de football pour amputés.

Les Marocains affronteront l’équipe gagnante de l’autre demi-finale qui se jouera ce dimanche 22 novembre entre le Ghana, tenant du titre et la Turquie.

Le match Ghana/Turquie est programmé dimanche à partir de 19h30, heure locale (soit 1h30 GMT), au stade San Martín de San Juan de los Lagos.

Pour rappel, lors de leur précédente participation, en 2022 en Turquie, les Lions de l’Atlas avaient terminé à la 5e place du classement final. Le Maroc a enregistré lors de la phase de groupes, trois victoires contre l’Uruguay (4-1), les États-Unis (2-1) et l’Ouzbékistan (2-0), avant de poursuivre son exploit lors des matchs à élimination directe.

En huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont battu l’Italie (4-1) et l’Angola (4-1), finaliste de la précédente édition du Mondial de football pour amputés.