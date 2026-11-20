La sélection marocaine de football pour amputés poursuit son remarquable parcours au Mondial 2026, qu’abrite le Mexique jusqu’au 23 novembre. Les Lions de l’Atlas ont décroché, jeudi soir, leur qualification pour les demi-finales en s’imposant face à l’Angola, sur le score de 4-1, au stade Lomas Verdes, à San Juan de los Lagos, une victoire de référence face à une équipe qui compte parmi les grandes nations dans cette discipline.

Les hommes du sélectionneur national Othman El Najmi ont pourtant dû faire preuve de patience et de détermination pour venir à bout de leurs adversaires.

Le Maroc a ouvert le score dès la 6e minute, avant que l’Angola n’égalise à la 13e minute. Malgré plusieurs efforts offensifs, les deux formations n’ont pas réussi à se départager durant la temps réglementaire qui s’est achevé sur le score de 1-1.

C’est finalement en prolongation que les Marocains ont fait la différence, inscrivant trois nouveaux buts à la 52e, la 62e et la 72e minute. Cette efficacité offensive leur a permis de s’imposer largement et de confirmer leur excellente dynamique dans la compétition.

Avec cette qualification, le Maroc affiche désormais un bilan impressionnant de cinq victoires en cinq rencontres, totalisant 18 buts inscrits contre seulement quatre encaissés. Une performance qui témoigne de la solidité collective, de la discipline tactique et de l’ambition des Lions de l’Atlas.

L’élimination de l’Angola par le Maroc revêt une importance particulière, cette sélection étant une référence internationale, sacrée championne du monde en 2018 et finaliste de l’édition 2022 disputée en Turquie. En demi-finale, les Lions de l’Atlas retrouveront le Brésil, qui a obtenu sa qualification en éliminant l’Espagne.

Le tournoi, qui réunit 24 sélections, constitue une nouvelle étape décisive pour les Marocains, déterminés à maintenir le rythme pour décrocher une place en finale et porter haut les couleurs nationales sur la scène internationale du football.