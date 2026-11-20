Le projet d’implantation d’une unité industrielle de transformation de manganèse sur le sol gabonais a été au cœur des échanges, ce jeudi 19 novembre à Libreville, entre le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et un représentant de la société privée japonaise spécialisée dans la production et la transformation du manganèse (AML), Yasuhiro Doida.

Longtemps limité à l’exportation de matières premières brutes, le secteur minier du Gabon connaît un virage décisif sous l’impulsion du Chef de l’Etat qui ambitionne de capter davantage de la valeur ajoutée en transformant localement les ressources stratégiques du pays.

​​

L’audience accordée par le Président à Yasuhiro Doida, qui était accompagné de l’Ambassadeur du Japon au Gabon, Ando Yoshio, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon, notamment sur le plan économique, explique un communiqué de la présidence.

Mais les discussions ont dépassé le cadre d’un simple partenariat commercial pour se concentrer sur des perspectives d’investissements directs concrets, avec à l’affiche la possibilité d’implanter une activité industrielle sur le territoire gabonais, à travers le projet porté par la société AML.

Pour le secteur privé japonais, le manganèse gabonais représente un intérêt stratégique majeur. Le Groupe AML, fort de ses opérations existantes en Afrique du Sud et en Malaisie, a exprimé sa disposition à apporter son savoir-faire et sa technologie au Gabon.

La construction et l’exploitation d’une usine locale permettraient de diversifier l’économie nationale tout en générant un volume important d’emplois directs et indirects pour la main-d’œuvre locale, défend Libreville.

Cette initiative au sommet de l’Etat traduit, selon le communiqué, la vision politique du Chef de l’État visant à faire du Gabon une destination crédible d’investissements directs étrangers, un pays souverain sur ses ressources stratégiques et résolument engagé dans l’industrialisation, la transformation locale et la diversification de son économie.

​

L’audience, qui a ouvert la voie à l’approfondissement des discussions techniques et institutionnelles en vue de concrétiser l’implantation de ce projet d’investissement privé japonais au Gabon, confirmerait également l’ambition du Président de bâtir un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur le transfert de compétences, la valorisation locale des ressources nationales et la création d’emplois au service du développement économique et social du pays.