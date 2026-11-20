La flotte de pêche espagnole traverse une période particulièrement difficile en Afrique de l’Ouest, où ses possibilités d’accès aux principales zones de pêche s’amenuisent progressivement.

Après le Maroc et le Sénégal, la Mauritanie vient à son tour de suspendre l’accès de ses pêcheries aux chalutiers et navires de pêche espagnols, à la suite de l’expiration, le 14 novembre, de l’accord de pêche conclu avec l’Union européenne (UE).

Cette décision prive une trentaine de navires espagnols de leurs zones de pêche traditionnelles en Mauritanie. Les négociations entre Bruxelles et Nouakchott n’ayant pas abouti à un renouvellement du protocole, les bâtiments concernés ont été contraints de quitter les eaux maritimes de la Mauritanien.

Le principal point de désaccord entre Nouakchott et Bruxelles concerne la compensation financière annuelle versée par l’Union européenne, actuellement fixée à 60,8 millions d’euros, que la Mauritanie souhaite revoir à la hausse. Les conséquences sont particulièrement importantes pour les armateurs espagnols spécialisés dans la pêche aux crustacés, à la merluche noire et au thon.

Selon la Confédération espagnole de la pêche (Cepesca), onze navires spécialisés dans les crustacés sont actuellement immobilisés à Dakar, dans l’attente d’une évolution de la situation.

Cette nouvelle difficulté s’ajoute à la suspension de l’accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc depuis juillet 2023. Son renouvellement demeure bloqué à la suite des décisions de la Cour de justice de l’UE excluant le Sahara occidental marocain dudit accord.

Le protocole de l’UE avec le Sénégal a également expiré en novembre 2024, mais il n’a pas été renouvelé pour le fait que Bruxelles juge suffisance la lutte contre la pêche illégale. Le Gabon figure aussi parmi les pays où les possibilités de pêche européennes sont suspendues, même si les enjeux y sont davantage limités aux ressources thonières.

Face à cette contraction de leurs zones d’activité dans les eaux de l’Océan Atlantique, les armateurs espagnols cherchent de nouveaux débouchés, notamment en Guinée-Bissau, où l’accord européen reste valable jusqu’en 2029, néanmoins, l’arrivée de navires supplémentaires dans les eaux de ce pays pourrait accentuer la pression sur les ressources halieutiques locales.

La Commission européenne affirme poursuivre les discussions avec la Mauritanie pour parvenir à un nouvel accord de pêche. En attendant, la multiplication de ces restrictions fragilise la présence espagnole dans les eaux ouest-africaines et soulève des interrogations sur l’avenir de sa flotte de pêche dans la région.