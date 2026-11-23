Le Roi Mohammed VI a renouvelé l’engagement constant du Maroc en faveur des droits légitimes du peuple palestinien et d’un règlement durable du conflit au Proche-Orient, fondé sur une solution à deux Etats, soulignant dans un message adressé au Président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec ce peuple, que la question palestinienne demeure un enjeu central pour la paix et la sécurité internationales.

Le Roi a salué les efforts du Comité onusien pour défendre les droits du peuple palestinien, réaffirmant l’attachement du Royaume à une solution politique fondée sur la coexistence de deux États (Palestinien et Israélien). Cette perspective doit permettre aux Palestiniens de recouvrer leur liberté et leur indépendance, à travers la création d’un État souverain et viable sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale.

Évoquant la situation dans la bande de Gaza, le Roi Mohammed VI a déploré le décalage entre les espoirs suscités par l’accord de cessez-le-feu et la réalité sur le terrain. La poursuite des opérations militaires et les obstacles à l’acheminement de l’aide humanitaire aggravent, selon le Souverain, les souffrances des populations civiles, confrontées à de graves pénuries de soins, d’eau potable, d’éducation et de logements.

Le Roi du Maroc a appelé à ce titre, la communauté internationale à agir d’urgence pour garantir un accès sûr et régulier à l’assistance humanitaire, tout en apportant le soutien nécessaire aux organisations intervenant auprès des populations palestiniennes, mettant l’accent sur le rôle essentiel de l’UNRWA dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale.

En Cisjordanie, le Souverain a dénoncé la multiplication des violences contre les Palestiniens et leurs biens, ainsi que l’expansion des colonies, estimant que ces pratiques compromettent les conditions nécessaires à l’établissement d’un État palestinien viable. Il a également mis en garde contre les mesures unilatérales visant Al-Qods et les provocations autour de la mosquée Al-Aqsa, susceptibles d’alimenter les tensions religieuses.

En sa qualité de président du Comité Al-Qods de l’Organisation de la coopération islamique, le Roi Mohammed VI a réaffirmé son engagement à préserver le statut juridique et la réalité démographique de la Ville sainte, ainsi que le caractère sacré de ses lieux de culte musulmans et chrétiens. Il a mis en avant l’action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui soutient les habitants à travers des projets dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection sociale et de l’économie locale.

Le message royal présente plusieurs conditions pour parvenir à une paix durable : mettre fin aux politiques compromettant la solution à deux États, préserver l’unité territoriale et administrative de Gaza, de la Cisjordanie et d’Al-Qods-Est, renforcer les institutions palestiniennes sous la présidence de Mahmoud Abbas et soutenir l’économie palestinienne.

Pour conclure, le Souverain a réaffirmé la disponibilité du Maroc en tant que membre fondateur du Conseil de la Paix, à contribuer aux initiatives diplomatiques internationales visant à mettre fin au conflit israélo-palestinien et à garantir sécurité, stabilité et prospérité à l’ensemble des peuples de la région.