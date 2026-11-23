Le gouvernement burkinabè a annoncé avec satisfaction, ce dimanche, la reprise, la veille, de la liaison aérienne Ouagadougou-Libreville par Air-Burkina, s’inscrivant dans la dynamique de renforcement de la coopération bilatérale marquée, plus tôt en 2026, par l’ouverture d’une Ambassade résidente du Gabon à Ouagadougou et les préparatifs de la deuxième session de la Grande commission mixte.

Le vol inaugural 2J591 a atterri à l’Aéroport International Léon-Mba de Libreville, avec à son bord une délégation burkinabè conduite par le Conseiller technique du Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Jean Victorien Toe, aux côtés du Président du Conseil d’administration de Air Burkina, Drissa Sawadogo, et du Directeur Général de la compagnie, Wendkuni Serge Frédéric Zombré.

A l’arrivée, la cérémonie s’est tenue en présence du Secrétaire Général du ministère gabonais des Affaires étrangères, de diplomates du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin et du Sénégal, ainsi que des autorités aéroportuaires et de partenaires institutionnels.

Pour Ouagadougou, cette relance renforce les possibilités de mobilité entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges économiques et la coopération régionale.

« La reprise de cette liaison directe entre le Burkina Faso et la République du Gabon marque une nouvelle étape de notre excellente relation d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux nations », a déclaré Jean Victorien Toe, la qualifiant également d’un levier important pour la mobilité des personnes, le développement économique et l’intégration africaine.

Pour Zombré, cette reprise illustre la volonté d’Air Burkina de consolider son réseau et de faciliter les déplacements entre les peuples africains. Il a réaffirmé l’engagement de la compagnie nationale à garantir un service régulier, durable, sûr, ponctuel et de qualité.

L’Ambassadeur du Burkina au Gabon, Issa Boro, a replacé la reprise aérienne dans la continuité des avancées diplomatiques récentes entre les deux Etats, citant l’ouverture en 2026 d’une Ambassade résidente du Gabon à Ouagadougou, ainsi que la tenue de la réunion des experts préparatoire à la deuxième session de la Grande commission mixte de coopération.

« Les travaux de cette réunion ont abouti à l’élaboration d’une vingtaine de projets d’accord qui seront validés ultérieurement par la réunion ministérielle », a-t- il précisé.