Le Produit intérieur brut (PIB) de l’Egypte a progressé de 4,9 %, entre juillet et septembre 2026, surpassant les prévisions internationales dans un contexte géopolitique régional pourtant complexe.

Ces résultats ont été présentés par le ministre de la Planification, Ahmed Rostom, à l’occasion d’une réunion hebdomadaire du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Mostafa Madbouly, a rapporté dimanche le Service d’information de l’Etat égyptien

L’analyse des indicateurs révélés par l’exécutif montre que 68 % de la croissance enregistrée sur ce premier trimestre repose sur cinq piliers majeurs, notamment l’industrie manufacturière, l’agriculture, les TIC, la construction et le commerce.

Le Canal de Suez signe une performance spectaculaire, son activité ayant grimpé de 47,5 % sur un an, soutenue par une augmentation du trafic maritime et des volumes de marchandises.

L’industrie manufacturière hors pétrole confirme son rôle de locomotive avec une hausse de 3,9 %, contribuant à elle seule à hauteur de 0,96 point de pourcentage à la croissance du PIB. Le secteur du raffinage du pétrole affiche, quant à lui, une hausse de 19,6 %, après avoir subi une contraction l’année précédente.

Concernant le secteur touristique, sa dynamique ascendante se poursuit. La branche des restaurants et des hôtels enregistre une croissance de 4 %, soutenue par la hausse du nombre d’arrivées de touristes et des nuitées.

Enfin, le secteur de l’électricité accompagne cette expansion globale avec une progression de son activité de 4,3 % au cours du trimestre.

Le Caire défend que ces chiffres mettent en évidence la croissance enregistrée dans plusieurs secteurs clés de l’économie égyptienne.

Ces performances trimestrielles envoient un signal positif aux investisseurs quant à la trajectoire économique du pays pour l’ensemble de l’exercice fiscal 2026/27.