Les présidents de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Kenya, William Samoei Ruto, réunis, dimanche 22 novembre à Oyo, en République du Congo-Brazzaville, à l’initiative du Président congolais Denis Sassou N’Guesso, ont convenu de normaliser leurs échanges et de relancer leur partenariat bilatéral.

Ce Sommet quadripartite s’est tenu en présence de Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil du Togo et Médiateur désigné par l’Union africaine pour la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC.

Cette rencontre de haut niveau visait à aplanir les divergences ayant affecté les relations entre Kinshasa et Nairobi, et à promouvoir des solutions africaines aux défis sécuritaires et politiques de la région.

A l’issue d’échanges qualifiés de « constructifs » et « empreints de franchise, de fraternité et de compréhension mutuelle », sous la facilitation de Sassou N’Guesso et la médiation de Faure Gnassingbé, les dirigeants congolais et kenyan ont réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, et de bon voisinage.

Pour concrétiser cet apaisement, Kinshasa et Nairobi se sont engagés à privilégier la concertation permanente et le règlement pacifique des différends. Le retour prochain des Ambassadeurs dans les deux capitales a été acté dans ce cadre.

L’accent a été également mis sur la consolidation de la coopération au sein des mécanismes régionaux en charge des questions de paix, de sécurité et d’intégration, notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), dont les deux pays sont membres.

Conscients des conséquences particulièrement graves de l’épidémie d’Ebola qui sévit particulièrement en RDC, les Chefs d’Etat ont appelé à une coopération entre les pays pour l’éradication de cette maladie.

Enfin, Tshisekedi et Ruto ont réitéré leur ferme détermination à donner une traduction concrète aux engagements souscrits lors du Sommet et à inscrire leurs relations dans une dynamique renouvelée de confiance, de dialogue, de coopération et de solidarité africaine.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur profonde gratitude à leurs homologues Sassou N’Guesso et Gnassingbé, pour leur engagement remarquable et leur contribution déterminante à la promotion de la paix, de la solidarité et de la fraternité entre les nations africaines.