Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a décidé, ce jeudi 19 novembre, de faire adopter par décret (n° 2026 – 2416) le projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, d’après un communiqué de la Présidence signé par son Ministre Secrétaire général, Oumar Samba Ba.

L’exécutif justifie cette décision par la «continuité de l’Etat» et le «fonctionnement régulier des pouvoirs publics» après le rejet répété du texte par les députés du parti « Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité » (Pastef) largement majoritaires à l’Assemblée nationale.

Toutefois, si la Présidence s’appuie sur ses prérogatives constitutionnelles pour assurer la marche de l’Etat, des responsables de Pastef ont qualifié le recours au décret d’anticonstitutionnel.

Pour rappel, lors de la séance plénière du mercredi 18 novembre, les députés de l’Assemblée nationale ont également rejeté, au terme des débats, la première partie du projet de loi de finances initiale (PLFI) pour l’exercice 2027.

Selon un communiqué de l’Assemblée, au cours des débats, plusieurs députés ont exprimé des réserves sur la cohérence, la sincérité et la fiabilité des prévisions budgétaires, notamment au regard des divergences relevées entre le projet de loi de finances, le Rapport économique et financier (REF), le document relatif aux voies et moyens, ainsi que les différentes annexes budgétaires.

Des écarts concernant les prévisions de croissance économique, les recettes fiscales, les transferts courants, les investissements financés sur ressources internes et le déficit budgétaire, auraient également été relevés, poursuit la même source.