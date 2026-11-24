Le Groupe de la Banque africaine de développement a appelé les pays africains à transformer leurs minerais sur place avant de les exporter, tout en leur garantissant un accompagnement financier, technique et en matière de renforcement des capacités, indique un communiqué de la BAD publié ce lundi 23 novembre.

Cet appel a été lancé à Abidjan, lors de la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et de l’énergie (Sirexe) qui s’est tenu du 18 au 22 novembre dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

S’exprimant au cours d’un panel intitulé «Minéraux stratégiques et corridors miniers», le Directeur des opérations non souveraines et du soutien aux transactions du Groupe de la BAD, Ousmane Fall a invité les États africains à sortir du modèle extraction-exportation des minerais en vrac pour évoluer vers la transformation locale des minerais avant leur exportation.

Cette démarche s’inscrit dans la vision du Président de la BAD, Sidi Ould Tah, articulée autour des Quatre points cardinaux et qui met l’accent sur la valorisation locale des ressources minières.

« Prenons l’exemple de la bauxite. Lorsqu’elle est exportée à l’état pur, la tonne est livrée à un prix d’environ 75 dollars. Une première transformation porte sa valeur à environ 500 dollars la tonne. Puis, si on la transforme un peu plus vers l’aluminium, on la vend à environ 3.000 dollars la tonne. Il nous faut donc de la valeur ajoutée à nos matières premières, c’est cela qui va permettre l’industrialisation et la création d’emplois en Afrique », a expliqué Ousmane Fall.

Il a souligné que l’absence de transformation locale pousse la jeunesse africaine à migrer vers d’autres régions où sont traités ces minerais qui viennent de leur propre pays.

Fall a rappelé que la BAD mobilise plusieurs outils pour soutenir les Etats et le secteur privé, évoquant le financement, la structuration, la formation pour créer de la valeur ajoutée et les programmes d’assistance technique, ainsi que les partenariats avec des pays d’Europe et d’Amérique qui disposent du savoir-faire pour le transmettre aux pays du continent.

Placée sous le thème : «Industries extractives et énergétiques : quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ?», l’édition 2026 du Sirexe a réuni décideurs, investisseurs et experts. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de Duma Gideon Boko, président du Botswana, pays à l’honneur de cette édition.