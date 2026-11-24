Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont réunis à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour poser les jalons décisifs pour le lancement progressif de la monnaie unique, ECO, prévu dès l’année prochaine, rapporte un communiqué publié ce lundi par l’organisation régionale.

Organisée le 20 novembre dernier sous la présidence d’Adama Coulibaly, Ministre ivoirien de l’Économie, et Président du Comité ministériel, cette sixième réunion du Comité ministériel de la Task Force présidentielle sur le Programme de la monnaie unique de la CEDEAO avait pour objectif d’examiner les questions prioritaires concernant la préparation de la mise en œuvre progressive, inclusive et effective de l’ECO d’ici 2027.

Présent aux travaux, Birame Diop, Président de la Commission de la CEDEAO, a rappelé que ce projet, vieux de plus de quarante ans, a résisté aux crises et aux reports successifs ; avant de réaffirmer l’engagement de la Commission en faveur de l’accélération du processus d’intégration monétaire régionale.

« La question n’est plus de savoir si l’intégration monétaire est souhaitable, mais de mobiliser l’engagement politique, les dispositifs institutionnels et les capacités techniques nécessaires pour faire de l’Union monétaire une réalité », a-t-il indiqué.

Pour lui, l’ECO est un instrument stratégique devant faciliter le commerce transfrontalier, stimuler l’investissement, renforcer les chaînes de valeur régionales et favoriser l’inclusion financière dans un espace de plus de 400 millions d’habitants.

Il a ainsi exhorté les participants à faire preuve de « pragmatisme et d’esprit de compromis », soulignant que les générations futures jugeront la région sur sa capacité à transformer les ambitions en résultats concrets.

De son côté, Adama Coulibaly, s’exprimant au nom du Président Alassane Ouattara, Président de la Task Force présidentielle, a souligné que la région se trouve à la croisée des chemins, à l’approche de l’échéance de 2027.

Face à un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, l’insécurité dans la sous-région, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation, il a plaidé pour un renforcement de la coordination des politiques macroéconomiques, et l’accélération des réformes structurelles.

Le Comité ministériel s’est penché sur l’Agenda 2027-2030 qui servira de cadre stratégique et opérationnel de l’introduction progressive de l’ECO.

L’ensemble des recommandations issues de cette réunion d’Abidjan seront soumises à la Task Force présidentielle pour examen et décision.