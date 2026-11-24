Le Caire et la Banque mondiale ont réaffirmé, lundi, leur volonté commune d’approfondir leur coopération bilatérale, à l’occasion d’une réunion de coordination élargie.

Présidée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, également gouverneur de l’Egypte auprès de la Banque mondiale, cette rencontre devait permettre aux deux parties de coordonner les efforts de coopération conjoints dans le cadre du partenariat stratégique pour la période 2027-2030, afin de garantir que les financements du développement soient mobilisés conformément aux priorités du gouvernement égyptien.

L’importance de ce rendez-vous s’est traduite par une participation gouvernementale et institutionnelle de premier plan. La délégation du Groupe de la Banque mondiale était conduite par Anna Bjerde, directrice des opérations, et Ousmane Dione, vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Côté égyptien, étaient présents le ministre de la Santé, Khaled Abdel-Ghaffar, le ministre de l’Industrie, Khaled Hashem, le ministre de la Planification et du Développement économique, Ahmed Rostom, et le vice-ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur, Yasser Sobhi.

Le Chef de la diplomatie s’est félicité de l’accord conclu pour le financement de la deuxième phase du Programme de financement de la politique de développement, tout en exprimant son souhait d’engager rapidement la troisième et dernière phase du programme qui constitue un levier majeur pour consolider la stabilité macroéconomique, améliorer la compétitivité de l’économie égyptienne et autonomiser le secteur privé.

Dans cette optique d’efficacité, il a présenté les préparatifs en cours pour le lancement du système national unifié de coopération internationale, visant à renforcer la gouvernance et la gestion du financement du développement, et à harmoniser le suivi des projets, leurs taux de réalisation et l’état des décaissements.

Ce ministre a également plaidé pour un soutien accru de la Banque mondiale dans le domaine de la gestion durable des ressources en eau et de la lutte contre la pénurie d’eau.

Pour sa part, la directrice des opérations de la Banque a salué les performances de l’économie égyptienne et sa capacité à atteindre la stabilité macroéconomique, grâce, entre autres, à l’amélioration du climat des affaires et à la solidité des réserves financières du pays.

La réunion a permis de décliner cette coopération renforcée autour de trois axes sectoriels majeurs à savoir : la santé et le capital humain, le développement industriel et le financement des infrastructures.