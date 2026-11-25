La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a accordé à la banque ougandaise «DFCU Bank» une ligne de crédit renouvelable à court terme, d’un montant de 30 millions d’euros, marquant la première facilitée de ce type octroyée par l’institution panafricaine à une banque ougandaise.

L’accord de financement a été paraphé le mardi 24 novembre au siège régional d’Afreximbank à Kampala, la capitale ougandaise, par Humphrey Nwugo, Directeur régional d’Afreximbank pour l’Afrique de l’Est, et Charles Mudiwa, Directeur général de DFCU Bank.

Les fonds mobilisés permettront à la banque ougandaise de soutenir l’octroi de prêts à des sous-emprunteurs éligibles opérant dans le cadre de la chaîne de valeur des exportations ougandaises. Les crédits pourront couvrir aussi bien les besoins en fonds de roulement que les dépenses d’investissement, explique Afreximbank dans un communiqué.

Toujours selon les termes de l’accord, cette facilité devrait également permettre de mobiliser des financements extérieurs indispensables pour répondre aux besoins de financement considérables qui sont essentiels pour permettre à l’économie ougandaise de décupler son taux de croissance.

Parmi les secteurs visés figurent l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière, le commerce et les affaires, les infrastructures et l’énergie, les services financiers, l’hôtellerie et la logistique.

Selon Humphrey Nwugo, « cette facilité est susceptible de contribuer de manière significative à l’amélioration de l’accès au financement du commerce, et au financement de projets en Ouganda », en particulier pour les exportations éligibles, les exportations à valeur ajoutée et les transactions dans différents secteurs.

Il a souligné que l’initiative s’inscrit dans le mandat d’Afreximbank de promouvoir l’exportation de matières premières à valeur ajoutée et de produits manufacturés provenant de ses États membres.

Pour sa part, Charles Mudiwa a indiqué que « l’accès au capital est un catalyseur de transformation » et que cette facilité de 30 millions renforce la capacité d’Afreximbank à financer les entreprises qui développent l’économie productive de l’Ouganda, consolident les chaînes de valeur à l’exportation et créent des opportunités de croissance durable.

« Au-delà du financement, ce partenariat témoigne d’un engagement commun à libérer le potentiel commercial de l’Afrique et à donner aux entreprises les moyens d’être plus compétitives sur les marchés régionaux et internationaux », a-t-il conclu.