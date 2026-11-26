Le Conseil des ministres a adopté mercredi 25 novembre, un projet de décret autorisant la prise de participation de l’Etat au capital de la Société Mauritano Italienne pour l’Agriculture (MAURITAL AGRI), à hauteur de 49,9%.

Avec ce taux, l’Etat s’assure un droit de regard dans la gouvernance de cette société à participation publique minoritaire, en s’alliant à la société privée italienne Best Fields Best Food International (BF International), conformément aux dispositions de la loi relative aux établissements et sociétés publics.

Le communiqué du Conseil des ministres précise que la société MAURITAL AGRI aura pour mission principale l’aménagement, la mise en valeur et l’exploitation d’un vaste périmètre agricole de quinze mille hectares, mis à sa disposition par le gouvernement mauritanien.

Ce périmètre, situé dans la zone du Diéri, au cœur de la wilaya du Brakna, sera irrigué par les eaux du nouveau canal de Louweid.

MAURITAL AGRI exploitera ces terres autour de trois axes prioritaires pour la sécurité alimentaire du pays, notamment la culture du blé en saison froide, la production du maïs en contre-saison, ainsi que le développement d’une filière de production de semences sélectionnées de riz.

A travers cette prise de participation, l’exécutif mauritanien confirme ainsi sa volonté d’utiliser le levier de l’actionnariat public comme catalyseurs d’investissements étrangers directs, au service de la sécurité alimentaire du pays.