Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a procédé le jeudi 26 novembre, à l’inauguration de la mine d’or de Boto, située dans la commune de Médina Baffé relevant de la région de Kédougou).

La présidence précise dans un communiqué que cette nouvelle unité d’exploitation succède à celles de Sabodala et de Mako et permet au Sénégal de compter désormais trois mines industrielles d’or sur son territoire.

Le projet, développé par le groupe MANAGEM, mobilise un investissement de près de 464 millions de dollars (plus de 270 milliards de francs CFA). Sur le plan socio-économique, la mine devrait générer près de 1.850 emplois directs et indirects. Sur l’ensemble de sa durée d’exploitation, le gisement devrait rapporter plus de 1.200 milliards de francs CFA de revenus à l’État sénégalais.

S’adressant aux populations locales venues assister à la cérémonie d’inauguration, le Chef de l’État s’est exprimé sur l’usage concret qui sera fait de cette richesse. Pour lui, le développement minier n’a de sens que s’il améliore concrètement les conditions de vie de celles et ceux qui vivent là où l’or est extrait.

Afin de concrétiser cette vision, le Gouvernement entend s’appuyer sur plusieurs instruments, notamment le nouveau Code minier, la promotion du contenu local, la transformation sur place des ressources, ainsi que la mobilisation effective des fonds destinés aux collectivités territoriales.

Le dirigeant sénégalais a clôturé son discours en indiquant que « le développement de Kédougou n’est ni une faveur ni une concession », avant de réaffirmer sa volonté de faire de l’exploitation des ressources naturelles un levier de développement équitable et durable pour les territoires et pour l’ensemble de la Nation.