La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque africaine de développement (BAD) ont décidé d’unir leurs forces pour faire face aux défis structurels d’accès au crédit qui freinent le secteur privé africain.

Lors de l’édition 2026 de l’Africa SME Business Day, tenue mardi 24 novembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, sous la présidence du ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Kalil Konaté, les deux institutions ont lancé un appel pressant à la mobilisation collective.

Selon un communiqué du ministère, ce rendez-vous, placé sous le thème « Inspirer une coalition en faveur des PME en Afrique », a permis aux deux banques de réaffirmer leur engagement à fédérer acteurs et partenaires techniques et financiers afin de libérer le potentiel des Petites et moyennes entreprises (PME) et accélérer leur croissance.

« Les PME sont au cœur de la transformation économique. Il n’y aura pas de développement sans le développement des PME », a souligné la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso. Tout en saluant le dynamisme de l’économie ivoirienne, elle a plaidé pour une coalition capable de rendre « plus résilientes » et plus « compétitives » les PME du continent, convaincue qu’« aucune institution ne peut faire tout toute seule ».

Sidi Ould Tah a partagé ce même diagnostic. Il a insisté sur la nécessité d’une action collective pour relever le défi du financement, renforcer l’accompagnement et le conseil, et favoriser la formalisation ainsi que la digitalisation des entreprises. Le patron de la BAD a aussi salué les performances économiques de la Côte d’Ivoire, tout en émettant le vœu de pérenniser cette rencontre en l’instituant comme un rendez-vous annuel.

De son côté, Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a indiqué que l’heure est désormais à la concrétisation des initiatives.

Le ministre Kalil Konaté a remercié la BERD et la BAD pour le choix de la Côte d’Ivoire comme hôte de l’édition 2026 de l’Africa SME Business Day, et salué l’ouverture du bureau résident de la BERD à Abidjan, symbole, selon lui, de confiance dans le potentiel de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest.