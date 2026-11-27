L’Assemblée nationale de la Guinée a adopté le mercredi 25 novembre, à l’unanimité, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds souverain de Guinée (FSG), porté par le Comité stratégique de Simandou sous l’impulsion du président, Mamadi Doumbouya, indique un communiqué officiel.

Cet instrument financier est destiné à capter une part des revenus miniers, notamment ceux issus du Projet Simandou. Doté d’une ambition initiale d’un milliard de dollars américains, à mobiliser sur cinq ans, le FSG vise à éviter que la richesse du sous-sol ne se limite aux dépenses immédiates ; l’objectif étant de convertir des ressources épuisables en actifs productifs, en infrastructures et en épargne de long terme, au bénéfice des générations futures.

Le dispositif repose selon le communiqué, sur trois piliers complémentaires, conçus pour répondre aux grands défis économiques et financiers du pays, à savoir la stabilisation économique, l’investissement pour le développement et l’équité intergénérationnelle.

Ces trois missions traduisent, d’après les autorités guinéennes, une volonté de rompre avec une gestion exclusivement immédiate des revenus extractifs, au profit d’une approche fondée sur la préservation, l’investissement et la transmission.

Selon les dispositions de la nouvelle loi, le FSG est intégralement détenu par l’Etat guinéen, tout en disposant d’une autonomie opérationnelle. Son Conseil d’administration réuni neuf membres, dont sept administrateurs indépendants. La gouvernance s’inspire des Principes de Santiago, une référence internationale en matière de gouvernance des fonds souverains.

La gestion prévoit la publication régulière d’informations sur les investissements et les performances financières pour permettre aux citoyens de suivre l’utilisation de ce patrimoine collectif.

« Il ne suffit pas de créer un fonds souverain. Encore faut-il garantir que chaque ressource qui y sera transférée soit gérée avec discipline, transparence et dans l’intérêt général », soutient Conakry.

Aux côtés de la Delivery Unit et du Guinea Development Board (GDB), le FSG constitue un mécanisme supplémentaire destiné à accompagner la transformation économique du pays. Il s’inscrit dans une architecture qui vise à mieux coordonner les investissements, mobiliser les capitaux et renforcer les capacités nationales de développement.

Pour les autorités guinéennes, Simandou doit être pour la Guinée ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Leur responsabilité consiste donc à faire fructifier les ressources du pays avec rigueur et d’en rendre compte aux Guinéens, indiquent-t-elles.