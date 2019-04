Maroc: L’armée ouvre une instruction judiciaire pour corruption présumée dans les marchés publics

Au Maroc, l’État Major Général des Forces Armées Royales (FAR) a ouvert une instruction judiciaire pour de présumés actes de corruption qui auraient entaché les marchés publics dans le secteur de la santé, survenus entre 2006 et 2012.

Dans ce cadre, il sera procédé à l’audition de l’ensemble des personnes ayant relation avec cette affaire, dont un ancien officier ayant exercé au service de santé militaire, a précisé l’État-major des FAR dans un communiqué.

Les investigations devraient établir les faits précis se rapportant à cette affaire, et ce conformément aux dispositions réglementaires et judiciaires en vigueur, a expliqué le communiqué.

Le 29 mars dernier, le ministère américain de la Justice avait annoncé que Fresenius Medical Care, une entreprise basée en Allemagne et spécialisée dans les dialyses, avait versé des pots-de-vin à des responsables de santé dans plusieurs pays pour remporter des marchés.

Fresenius Medical Care a accepté de verser environ 231 millions de dollars aux Etats-Unis pour des faits de pots-de-vin que le groupe a versés à des responsables gouvernementaux dans le secteur de la santé en Angola, Arabie saoudite, Espagne, Maroc, Turquie et dans des pays d’Afrique de l’ouest, afin de remporter ou conserver des marchés, selon le ministère américain de la Justice .