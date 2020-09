Vers la création d’un label « Made in Central Africa »

Les pays d’Afrique centrale ont l’ambition de créer leur propre label, qu’ils baptiseront « Made in Central Africa ». Dans le but de donner aux produits de la sous-région une identité propre et originale, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté économique et monétaire pour l’Afrique centrale (CEMAC) en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) vont créer un label « Made in Central Africa ».

« Ce label permettra d’identifier les produits de qualité en provenance d’Afrique centrale, d’inciter les entrepreneurs et les industriels à faire davantage d’efforts en matière de valeur ajoutée et d’assurance qualité, de rassurer les consommateurs et notamment ceux de la sous-région, sur l’originalité des produits qu’ils consomment et les inciter à acheter sous régional», expliquent les initiateurs du projet.

Aussi, est-il question à travers ce label, souligne la même source, de démontrer la détermination de l’Afrique centrale à poursuivre la diversification verticale et horizontale induite par le commerce et renforcer à terme le commerce intra-sous-régional et intra-africaine dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Dans cette optique de création du label « Made in Central Africa », un appel à propositions a été lancé afin de recruter un cabinet ou une entreprise dans la sous-région qui concevra ce brevet «unique».

Pour porter le label « Made in Central Africa », le produit doit être entièrement originaire de la sous-région et être fabriqué en incorporant au minimum 40% des matières premières provenant des États membres de la région, lit-on dans l’appel à proposition. Bien plus, précise-t-on, les produits doivent être fabriqués avec des matières premières et consommables d’origine étrangère en totalité ou en partie mais avec au moins 30% de valeur ajoutée sur place avant imposition.