Le président nigérian, Muhammadu Buhari a donné le coup d’envoi, mardi 9 février lors d’une cérémonie virtuelle, aux travaux de construction d’une voie ferrée devant relier l’Etat de Kano, dans le nord-ouest du Nigeria, à la ville de Maradi au Niger.

La voie ferrée d’une longueur de 284 km, nécessitera une enveloppe de 1,96 milliard de dollars, un montant approuvé en septembre dernier, par le Conseil exécutif fédéral (FEC).

« Quand ce projet sera achevé, il permettra l’import et l’export de biens vers le Niger et d’autres pays de la zone via les ports nigérians, créera des revenus pour le Nigeria et permettra au peuple de la République du Niger de bénéficier d’un transport abordable», a déclaré Buhari.

C’est le géant portugais du BTP Mota-Engil qui assurera la construction de la ligne ferroviaire qui traversera les Etats de Kano, Jigawa et Katsina dans le nord du Nigeria pour les relier à la ville de Maradi au Niger. En tout, la ligne, dont les travaux devraient être achevés d’ici trois ans, desservira 15 gares le long de son trajet.

La multinationale Mota-Engil s’était engagée également à construire une université dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, avait déclaré le mois dernier, le ministre nigérian des Transports, Rotimi Amaechi.

Les études préliminaires du projet de la ligne ferroviaire Kano-Maradi avaient débuté en 2012 et les études de faisabilité avaient été conclues en 2015. A s’en tenir aux résultats de ces études, le projet devrait générer un trafic quotidien estimé à plus de 9.000 passagers et environ 3.000 tonnes de fret entre les deux terminus.

La future voie ferrée reliant le Nigeria au Niger sera intégrée au réseau des lignes ferroviaires de Lagos-Kano qui traverse le Nigeria du nord jusqu’au port de Lagos.