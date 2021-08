Afrique du Sud : Modification de la loi sur la régulation de l’électricité

Le gouvernement sud-africain envisage de donner son feu vert aux producteurs indépendants d’énergie pour approvisionner le pays en électricité, afin de réduire le fardeau de la compagnie nationale « Eskom » qui a soumis le pays à des pannes répétitives d’électricité pendant plus d’une décennie, a indiqué le Président Cyril Ramaphosa.

« La loi sur la régulation de l’électricité sera modifiée pour permettre aux producteurs privés de développer jusqu’à 100 MW de puissance sans avoir besoin d’une licence de l’Autorité sud-africaine de régulation de l’électricité (Nersa), a déclaré Ramaphosa dans une conférence de presse.

Mettant l’accent sur la nécessité d’atteindre la sécurité énergétique et de réduire l’impact des délestages sur les entreprises et les ménages à travers le pays, il a souligné que la capacité du gouvernement à faire face à la crise énergétique « de manière rapide et globale » déterminera le rythme de la reprise économique du pays.