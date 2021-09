Maroc : Annulation de l’édition 2021 du Salon du cheval d’El Jadida à cause du Covid-19

La 13eme édition du Salon du cheval d’El Jadida, (centre-ouest marocain), qui était prévue du 11 au 17 octobre, a été annulée à cause de la situation actuelle marquée par la pandémie de Covid-19, ont annoncé les organisateurs mardi dans un communiqué.

« Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire lié à la Covid-19 et des mesures de restriction qui demeurent en vigueur afin de limiter sa propagation, le comité organisateur du Salon du cheval d’El Jadida a décidé d’annuler la prochaine édition de l’événement qui devait avoir lieu du 11 au 17 octobre », précise le communiqué.

«Le comité organisateur donne rendez-vous aux participants, éleveurs, visiteurs nationaux et internationaux ainsi qu’à tous les passionnés du cheval, en 2022 et se tient à leur disposition pour toute information», ajoute la même source.

Pour les mêmes raisons l’Association du Salon du cheval avait été également contrainte d’annuler l’édition 2020 qui était programmée du 13 au 18 octobre 2020 à El Jadida.

La douzième et dernière édition du Salon avait eu lieu du 15 au 20 octobre 2019 sous le thème «Le Cheval dans les Ecosystèmes Marocains» qui était décliné en trois axes, notamment la géographie, la socio-économie et la culture.

Le rendez-vous avait enregistré la participation de quelques 700 cavaliers et plus de 1.000 chevaux, en plus de 100 exposants de 35 nationalités étrangères et pas moins de 220.000 visiteurs.

Le salon du Cheval d’El Jadida se tient depuis 2008 Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI et au fil des années, il s’est imposé comme un événement incontournable qui contribue en même temps au développement de la filière équine marocaine. Au plan international, le Salon d’El-Jadida compte actuellement parmi les salons du cheval les plus connus dans le monde.