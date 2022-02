Panama : Inauguration de la «Bibliothèque Mohammed VI» dans l’enceinte du Parlatino

Le président de la Chambre des Conseillers marocaine, Enaam Miyara a inauguré ce vendredi 10 février, au siège du Parlement latino-américain et des Caraïbes (Parlatino), la bibliothèque du Maroc portant le nom du Roi Mohammed VI, en présence de plusieurs responsables et dirigeants du Panama.

Le président de la Chambre haute du parlement marocain, qui effectue du une visite à Panama, à la tête d’une délégation parlementaire, a également déclaré lors de la cérémonie inaugurale, que la bibliothèque Mohammed VI retrace le patrimoine historique, politique et socioculturel du Royaume et traduit la richesse des relations qu’entretient le Maroc avec les pays de la région.

Cette bibliothèque édifiée dans l’enceinte du plus grand rassemblement parlementaire de la région d’Amérique Latine et des Caraïbes, a-t-il ajouté, est une «passerelle pour rapprocher davantage les peuples d’Afrique et de cette partie du monde», indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Enaam Miyara a en outre, précisé que cet espace sera une importante plateforme numérique interactive de documentation et de liaison directe avec les parlements nationaux des 23 États membres du Parlatino.

La délégation parlementaire marocaine s’est rendue au Panama, pour prendre part aux travaux de l’Assemblée générale annuelle du Parlatino, ainsi qu’au sommet des présidents des Unions parlementaires régionales en Afrique et en Amérique Latine.

Le soutien des parlements latino-américain et des Caraïbes au Maroc notamment dans le dossier de son Sahara, a été au centre des entretiens qu’a eus Ennam Miyara avec les dirigeants panaméens et du Parlatino, ajoute le communiqué.

Etaient présents à la cérémonie d’inauguration de la bibliothèque Mohammed VI, l’ambassadrice du Maroc à Panama, Bouchra Boudchiche, le président du Parlatino, Jorge Pizarro Soto, la maire de Panama City, Carla Garcia, la présidente entrante du Parlatino, Silvia del Rosario Giacoppo, le président du Parlement de la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Sidie Mohamed Tunis, ainsi que le président de l’Assemblée nationale de Djibouti et président de l’Union parlementaire africaine, Mohamed Ali Houmed.

Dans son intervention au sommet des présidents des Unions parlementaires régionales d’Afrique et d’Amérique Latine dont les travaux se tiennent à Panama jusqu’à dimanche, le président du parlement de la CEDEAO a mis en avant, le leadership du Maroc en Afrique qui s’illustre dans plusieurs domaines de coopération.

«Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, continue de faire preuve de leadership en Afrique à des moments cruciaux», a souligné Sidie Mohamed Tunis, mettant en avant le travail de coordination accompli par le Maroc, à travers la Chambre des conseillers, pour garantir la réussite de ce conclave au service du raffermissement des relations de coopération entre l’Afrique et l’Amérique latine.