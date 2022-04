La BAD apporte un appui financier de 21,6 millions de dollars aux Comores pour la réhabilitation de ses routes

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé un financement de 21,6 millions de dollars, sous forme de don, à l’Etat des Comores pour mettre en œuvre la troisième phase du Programme de réhabilitation du réseau routier national, indique lundi l’institution dans un communiqué sur son site Internet.

Une partie du montant, soit 14,1 millions de dollars, émane du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, et le reste, 7,5 millions de dollars, est issu de la Facilité d’appui à la transition.

Trois principaux tronçons sont concernés, notamment les routes nationales RN2 (Ouroveni-Foumbouni), RN21 (Domoni-Mremani) et RN32 (Wallah-Nioumachoua) qui se trouvent dans des zones à forte potentialité économique et touristique.

Pour la BAD, leur réhabilitation offrira de nombreuses opportunités au secteur agricole et au tourisme dans l’archipel. Plus précisément, elle «permettra d’une part, de désenclaver les régions intérieures du pays, et d’autre part, de favoriser l’essor des activités économiques dont le développement est freiné par la déficience des infrastructures de transport du pays», d’après le chef d’équipe du programme, Pamphile Codo, cité dans le communiqué.

La zone d’influence du projet est répartie sur les trois îles qui forment l’Archipel des Comores. Elle est constituée par l’ensemble des localités traversées et/ou desservies par les différents tronçons concernés, poursuit le document.

L’institution financière souligne qu’en date du 28 février 2022, son portefeuille actif aux Comores comprenait quatre opérations avec un engagement total de 85,75 millions de dollars. .