Démarrage de la construction d’un entrepôt frigorifique de vaccins en Egypte

L’ambassade de Chine au Caire a annoncé ce samedi 16 avril, le début des travaux de l’entrepôt frigorifique destiné au stockage et à la conservation de vaccins, et qui avait fait l’objet d’un accord conclu en janvier entre la société biopharmaceutique chinoise Sinovac et la Compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins (Vacsera).

Basé à Gizeh, à l’ouest du Caire, dans le nouveau complexe industriel de Vacsera, le site couvrira une superficie de 2.800 mètres carrés et aura une capacité de stockage de 150 millions de doses de vaccins. Cet entrepôt ultramoderne, entièrement automatisé, sera le plus grand centre du genre en Afrique.

De l’avis des deux parties, l’installation frigorifique renforcera la capacité de l’Egypte en matière de production et de stockage de vaccins. Si pour l’ambassade de Chine, l’entrepôt permettra à l’Egypte d’atteindre son objectif de vacciner 70% de sa population d’ici la mi-2022, Le Caire souligne qu’il aidera aussi le pays à devenir un centre de vaccination en Afrique et au Moyen-Orient.

Lors de la signature de l’accord de coopération entre Sinovac et Vacsera, l’ambassadeur de Chine en Egypte, Liao Liqiang, avait déclaré que son pays fera don de 10 millions de doses supplémentaires de vaccins anti-Covid au Caire pour soutenir cet objectif de vacciner 70% de la population.

Sinovac et Vacsera avaient déjà conclu un accord de coopération pour la production conjointe de vaccins en avril 2021. Il est souligné qu’en vertu de cet accord, des vaccins de Sinovac sont fabriqués dans l’usine de son partenaire sur le territoire égyptien, et que le produit final porte le label local Vacsera-Sinovac