Opération de charme de la RDC à la conférence minière «Mining Indaba 2022» en Afrique du Sud

Le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), Jean-Michel Sama Lukonde, s’exprimera ce mardi 10 mai au Forum international Indaba Mining 2022 qui a ouvert ses portes lundi dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud, pour présenter les opportunités d’investissement qu’offre son pays dans le domaine minier.

La RDC dispose d’un sous-sol riche en minerais, dont le Cobalt qui entre dans la composition des batteries des véhicules électriques. Ce pays est le premier producteur de cobalt au monde et abrite plus de 50 % des réserves de la planète.

Kinshasa ambitionne de développer une industrie minière compétitive locale, dans l’objectif de diminuer les exportations de ses minerais à l’état brut et tirer davantage profit de ses ressources naturelles. Dans ce cadre, le Président Félix Tshisekedi tient à promouvoir les investissements «gagnant-gagnant» pour construire le pays et améliorer les conditions de vie des populations.

Dans son discours à l’ouverture de la Conférence, le président zambien Hakainde Hichilema a insisté sur le fait que «le temps est venu» de stimuler véritablement le secteur minier qui est menacé par les conflits dans les pays riches en minéraux.

A s’en tenir aux propos du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, le président zambien a mis en avant le «rôle que la RDC peut jouer non seulement dans la transition énergétique mais aussi dans la production des batteries et de tout ce qui concerne les enjeux du 21ème siècle».

Le Forum international Indaba Mining 2022, la plus grande conférence minière en Afrique, placé cette année sous le thème «Evolution du secteur minier africain : investir dans la transition énergétique, l’ESG et les économies», devait réunir, jusqu’au 12 mai, près de six mille représentants, quelque huit cents multinationales et environ quarante délégations gouvernementales et paragouvernementales, d’après les organisateurs.