RDC : Des Congolais manifestent en soutien aux forces armées dans leur combats contre les rebelles à l’Est du pays

Des centaines de manifestants en République démocratique du Congo (RDC) se sont rassemblés, lundi 30 mai, devant la gare de Kinshasa, la capitale, pour défendre l’unité nationale et soutenir les Forces armées congolaises dans leur guerre contre les rebelles du Mouvement du M23 et d’Allied Démocratic Forces (ADF), dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, dans la partie orientale du pays.

Ces Congolais seraient venus de tous les coins de Kinshasa, répondant à l’appel des mouvements citoyens. Ils sont en colère contre le Rwanda que la RDC accuse de soutenir le M23. Les tensions sont vives entre les deux pays qui s’accusent mutuellement.

Certains manifestants ont réclamé l’expulsion immédiate de l’ambassadeur du Rwanda en RDC, Vincent Karega, ainsi que des décisions plus fermes de la part des autorités de Kinshasa appelées à arrêter de faire preuve de «complaisance».

Jusque-là, pour protester contre les agissements de Kigali, le gouvernement congolais a notifié sa «désapprobation totale» à l’ambassadeur du Rwanda, et la suspension des vols de la compagnie Rwandair à destination de la RDC, mais de telles mesures sont jugées insuffisantes par nombreux Congolais.

Le rassemblement de ce lundi à Kinshasa pourrait être le début d’une série de manifestations contre le Rwanda et le M23. Mais du côté du gouvernement, l’option du dialogue reste envisageable, à s’en tenir aux propos tenus lundi par son porte-parole, patrick Muyaya, lors d’une conférence de presse consacrée aux tensions avec le Rwanda.

Tout sera fait pour «défendre l’intégrité du territoire congolais (…) Mais cette situation ne nous écartera pas du choix que nous avons fait, de regarder le futur (…), un choix de paix, de grandeur, à la dimension de notre pays», a-t-il déclaré.

Il a enfin déclaré que «nous ne pouvons donc pas fermer toutes les options de discussion, mais que ceux qui veulent discuter avec nous viennent avec un esprit sincère (…) Vouloir la paix ne signifie pas être naïf».