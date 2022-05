Genève : La Côte d’Ivoire participe à la Conférence internationale du travail et à la 32è session ordinaire du CIPRES

Une délégation de la Côte d’Ivoire qui est membre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) depuis 1960, prend part à la 110è session de la Conférence Internationale du Travail (CIT) et à la 32è session ordinaire du Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) qui s’achève le 12 juin prochain à Genève.

Au cours de ces travaux, les délégués tripartites (Gouvernement, employeurs, travailleurs), issus des 187 Etats membres de l’OIT procèderont, selon l’ordre du jour de la session, à l’élaboration et à l’adoption des normes internationales du travail, au suivi de la mise en œuvre des normes internationales du travail, à l’analyse et à des échanges sur les principaux problèmes sociaux dans le monde et à l’examen des rapports relatifs à la mise en œuvre des axes stratégiques de l’OIT.

A l’ordre du jour de la 110ème session de la CIT, figurent l’application par les Etats membres des normes internationales du travail (Commission de l’application des normes), la question de l’apprentissage de qualité en vue d’aboutir à l’adoption ultérieure d’une norme (Commission normative), l’objectif stratégique de l’emploi dans le cadre du suivi de la Déclaration sur la justice sociale, le travail décent et l’économie sociale et solidaire et l’examen des finances de l’organisation sont également prévus durant les échanges.

En plus des travaux en commissions, les Etats membres seront invités à faire des déclarations en plénière sur la thématique centrale et à participer à un Sommet sur le monde du travail.

En marge des travaux de la 110è session de la Conférence Internationale se tiendra à Genève, la 32è session ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES.