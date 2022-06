Somalie : Le nouveau président Hassan Cheikh Mohamoud investi

Le nouveau président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a prêté serment jeudi pour un second mandat à la tête de son pays, après celui de 2012 à 2017.

Dans son discours, devant des invités, dont les chefs d’Etat kenyan et djiboutien, le dirigeant de la Somalie a présenté son projet pour les cinq années à venir.

La sécheresse et ses conséquences est l’une des grands sujets qui semblent préoccuper le président. Qui lancé un appel à l’attention de la diaspora somalienne et de la communauté pour apporter une aide aux populations sur le terrain.

Selon lui, «la Somalie est vulnérable» et le risque que la famine frappe certaines régions est bien réel. «J’appelle le peuple somalien de la diaspora et le monde à sauver notre peuple qui a été affecté par les sécheresses. L’objectif doit être d’éviter que la sécheresse ne s’aggrave et ne provoque une famine», a-t-il déclaré.

«L’accumulation de problèmes, notamment le changement climatique, la destruction des ressources économiques et la faiblesse des institutions gouvernementales», figurent, d’après ses propos, parmi les causes de la situation difficile que actuellement la Somalie.

Hassan Cheikh Mohamoud a fait plusieurs promesses à ses compatriotes, allant dans le sens du redressement économique, de la stabilité politique, et de la réconciliation nationale. Son élection a marqué la fin de plus d’une année de crise politique provoquée par des divergences autour de l’organisation du scrutin.