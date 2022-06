Le Mozambique rejoint le Conseil de sécurité de l’ONU pour la première fois

Le Mozambique a été élu, jeudi 9 juin, comme membre non permanent du Groupe africain au Conseil de sécurité de l’ONU.

Au total, l’Assemblée générale des Nations Unies a élu jeudi cinq membres temporaires, les quatre autres étant l’Equateur, le Japon, Malte, et la Suisse.

Selon les règles d’élection, ils ont pu obtenir les voix des deux tiers des pays présents à la réunion de l’Assemblée générale. L’Equateur a conquis 190 voix, le Japon 184, Malte 185, le Mozambique 192 et la Suisse 187.

Leur mandat de deux ans ira du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Ils vont remplacer cinq autres pays, à savoir : le Kenya, l’Inde, l’Irlande, la Norvège et le Mexique.

Les membres non permanents du Conseil sont répartis entre les 5 régions géographiques des Nations unies, qui sont le Groupe africain, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Europe de l’Est et le Groupe des Etats d’Europe occidentale.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est composé de 15 pays membres, dont 5 membres permanents (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et Etats-Unis).