L’autosuffisance alimentaire à Madagascar, au cœur d’une conférence nationale

Le président malgache Andry Rajoelina qui avait promis de travailler pour l’autosuffisance alimentaire dans son pays, a fait quelques annonces jeudi, relatives au secteur agricole, à l’ouverture d’une conférence nationale sur l’autosuffisance alimentaire au Centre de Conférence Internationale (CCI) d’Ivato, à Antananarivo, la capitale.

«Nous allons ajouter 5.000 hectares de terres arables dans chacune des 23 régions du pays, fournissant des matériaux agricoles aux agriculteurs et le gouvernement va mettre un guichet agricole pour chacun des 119 districts à travers le pays pour fournir des intrants aux agriculteurs», a-t-il déclaré devant les acteurs du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche.

Pour le chef d’Etat malgache, l’amélioration du secteur agricole se justifie davantage dans un contexte où la pandémie de Covid-19 puis la crise russo-ukrainienne «ont engendré des problèmes mondiaux dans l’approvisionnement alimentaire».

«Nous allons produire des armes puissantes, et nous disposons des moyens nécessaires, pour faire face à la crise mondiale : il s’agit de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Seuls les pays qui sont capables de produire toutes les matières premières au niveau local qui peuvent s’en sortir», a-t-il fait part.

Les agriculteurs représentent 80% de la population active à Madagascar. Alors que le pays produit près de 4 millions de tonnes de riz (aliment de base) par an, le président ambitionne d’augmenter la production rizicole pour atteindre 7 à 8 millions de tonnes de riz par an, et se passer de l’importation qui complète pour l’heure la production locale.

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage, Harifidy Ramilison a souligné la nécessité de mobiliser également des partenaires internationaux pour relever ce défi de l’autosuffisance alimentaire.

Les participants à la conférence auront trois jours pour échanger autour de ce grand thème, cher au chef de l’Etat.