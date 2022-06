World Power-to-X Summit : Plusieurs partenariats scellés à Marrakech dans le domaine de l’hydrogène vert

Plusieurs conventions de partenariat dans le domaine de l’hydrogène vert ont été signées ce mercredi à Marrakech, en marge de la deuxième édition du «World Power-to-X Summit» dont, les travaux se poursuivront jusqu’au 24 juin courant dans la cité ocre.

Ces conventions de partenariat visent à promouvoir la recherche et l’innovation autour de l’hydrogène vert et à saisir les opportunités offertes par cette filière économique et industrielle afin de consolider la transition énergétique du Maroc.

Organisée par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), la deuxième édition du Sommet « World Power-to-X Summit » (PTX22) offre aux participants l’occasion de débattre également des stratégies innovantes dans le domaine de l’hydrogène vert et de sceller des partenariats pour une nouvelle ère énergétique propre.

Le « World Power-to-X Summit » se veut aussi, une plateforme de discussion autour de la nouvelle ère d’énergie propre basée sur l’hydrogène vert, avec l’unique souci d’agréger les efforts et d’apporter des réponses concrètes aux différents défis liés au développement des nouvelles énergies dans le Royaume.