Le Rwanda abrite désormais de la première usine de vaccins à ARN messager d’Afrique

La première usine de vaccins à ARN messager en Afrique, a été inaugurée ce jeudi 23 juin à Kigali, la capitale du Rwanda, en présence de certaines hautes personnalités dont le président rwandais, Paul Kagame, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.

Il s’agit d’une initiative du laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech, l’objectif étant de produire d’ici début 2024, des vaccins et des traitements contre la Covid-19 et d’autres maladies (paludisme, tuberculose, VIH) qui sévissent dans le continent.

«BioNTech recherche et développe des vaccins et des médicaments pour prévenir le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies sont les principales causes de mortalité sur le continent africain», a expliqué Ugur Sahin, PDG de BioNTech qui avait promis, l’année passée, la construction d’usines de production au Rwanda et au Sénégal au courant de l’année 2022, sans oublier l’Afrique du Sud.

«Nous nous sommes associés à la Fondation Bill et Melinda Gates pour développer les vaccins contre la tuberculose et le VIH et nous développons des vaccins contre le paludisme», a poursuivi ce patron.

L’ambition de BioNTech est que «les vaccins pour les Africains soient produits sur le continent africain». Le laboratoire estime aussi qu’il n’y a pas de raisons que les Africains n’aient pas accès aux produits pharmaceutiques les plus modernes et les plus efficaces.

Paul Kagame a fait savoir que l’inauguration de cette usine est «une étape historique vers l’équité en matière de vaccins». Concernant le vaccin anti-Covid, l’Afrique, qui est restée dépendante des vaccins importés, est le continent le moins vacciné au monde avec moins de 20% de personnes ayant reçu les deux doses sur une population de 1,2 milliard d’habitants.

De son côté, le patron de l’OMS a rappelé que «la meilleure façon de lutter contre les inégalités est de mettre les outils entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin».