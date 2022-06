Le Maroc lance en juillet, le visa électronique au profit des ressortissants d’une cinquantaine de pays

Le Royaume du Maroc a décidé d’adopter le visa électronique pour les visiteurs étrangers à partir du 10 juillet, ce qui constitue un nouveau pas dans la relance du secteur touristique lourdement impacté par la pandémie du coronavirus.

Le ministère marocain du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, précise dans un communiqué que les 49 pays qui sont concernés dans un premier temps par cette facilité, sont répartis en trois catégories. Le département évoque une liste évolutive de pays éligibles aux visas électroniques comportant, dans un premier temps, Israël et Thaïlande et qui connaitra l’intégration progressive de plusieurs autres pays.

Les deux autres catégories concernent des détenteurs de carte de séjour de pays sans visa comme l’Espace Schengen, Suisse, Canada, Angleterre…, ainsi que des détenteurs de visas Schengen ou visa américain.

Les demandeurs d’e-visa accompliront l’ensemble des démarches en ligne et recevront leur visa par courrier électronique au bout de 24 ou 72h, en fonction du degré d’urgence.

La validité du visa électronique sera de 30 jours, avec possibilité de prolongation de 6 mois en entrées multiples. La plateforme web pour les e-visas sera gérée par le ministère des Affaires étrangères.

«Nous attendions depuis longtemps ce catalyseur qui nous ouvrira l’accès à davantage de marchés émetteurs (…) A travers les visas électroniques, le Maroc devient plus compétitif sur la scène internationale », s’est félicitée la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Le gouvernement marocain a levé, depuis le 17 mai, l’obligation du test PCR pour les voyageurs entrant sur son territoire ; une décision prise sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en tenant compte de l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume.