Cameroun: Augmentation du prix de cacao

Alors qu’il culminait à 1.175 FCFA depuis le 10 mai, le prix maximum du kilogramme de fèves de cacao est remonté à 1200 FCFA (+25 FCFA) le 24 mai (six semaines plus tard) dans les bassins de production du Cameroun, selon les données compilées par le Système d’information des filières (SIF). Il s’agit d’un dispositif de communication des prix aux producteurs en temps réel, afin de doper leurs capacités de négociation face aux acheteurs.

L’embellie observée sur le prix maximum (le prix minimum reste stable à 1050 FCFA le kg depuis début mai 2022, NDLR) servi aux producteurs survient alors que perdure la saison des pluies, généralement marquée par la baisse des prix des fèves, en raison des difficultés d’accès aux bassins de production.

Mais, cette réalité est de plus en plus mise à rude épreuve au Cameroun. En effet, depuis deux campagnes, les prix bord-champ résistent plutôt bien aux affres de la saison des pluies, à cause de la vigueur de la demande de fèves consécutive non seulement à l’arrivée de deux nouveaux broyeurs sur le marché camerounais (Atlantic Cocoa et Neo Industry), mais aussi à l’augmentation des capacités de broyage du leader du marché (Sic Cacaos).