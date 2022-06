Cote d’Ivoire : Consultation régionale des institutions nationales des droits de l’Homme en Afrique de l’Ouest

La quatrième consultation régionale du Réseau régional ouest-africain des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) s’est ouverte mardi, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Cette consultation régionale à Abidjan est organisée par le Réseau régional ouest-africain des INDH, en collaboration avec la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Elle réunit sur deux jours à Abidjan, des représentants du réseau des INDH d’Afrique de l’Ouest et de Mauritanie, des représentants de la CEDEAO, de PUNOWAS et du HCDH, afin d’«explorer les possibilités d’étendre la coopération régionale en vue de renforcer la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales de promotion et de protection des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest et au Sahel», a déclaré la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Namizata Sangaré.

Durant deux jours d’échange, les INDH vont élaborer des pistes de collaboration pour la résolution des problèmes qui minent la région, entre autres la discrimination à l’encontre des groupes vulnérables, le rétrécissement de l’espace civique, l’impunité, les discours de haine, en particulier dans les processus électoraux et les violations survenant dans le contexte des transitions politiques les conséquences du réchauffement climatique et de la Covid-19.

Il s’agit également pour cette plateforme d’examiner l’état de conformité des INDH avec les Principes de Paris sur les INDH et partager les meilleures pratiques pour renforcer l’indépendance et le développement institutionnel des INDH et d’œuvrer pour la collaboration sur le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), en vue de promouvoir les droits des migrants.